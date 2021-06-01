وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 16 مرة الحد المسموح به

2021/06/01 | 11:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين إن مخزون إيران من اليورانيوم ضعيف التخصيب بات يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به، بموجب الاتفاق الدولي في 2015.

وتخلت ايران تدريجياً منذ 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية رداً على إعادة فرض الرئيس السابق دونالد ترامب العقوبات الأمريكية عليها.

ويستمر التفاوض في فيينا لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المذكور الهادف إلى منع طهران من ملكية السلاح النووي.

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