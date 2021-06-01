2021/06/01 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد حوادث المرور خلال عام 2020 بنسبة (23.9%)، بالمقارنة مع عام 2019.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 2020..



انخفاض عدد حوادث المرور في العراق المركز الخبري الوطني.

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