توجيه بتحويل المحاضرين من خريجي المعاهد الإسلامية بذي قار إلى وظائف إدارية

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتحويل المحاضرين خريجي المعاهد الاسلامية في ذي قار الى وظائف ادارية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الدليمي، التقى، محافظ ذي قار احمد الخفاجي، وبحث معه الملف التربوي في المحافظة".واوضح، انه "جرى خلال اللقاء، تناول مسائل متعددة تتعلق بمجريات العملية التربوية منها ملف المحاضرين المجانيين، واهمية الاسراع بإكمال عقودهم، فضلاً عن مناقشة ملف المحاضرين من خريجي المعاهد الاسلامية".ووجه الدليمي، بحسب البيان، بتحويلهم من محاضرين الى وظائف ادارية تثميناُ لجهودهم خلال الفترة الماضية".وتابع البيان، "تم مناقشة ملف الابنية المدرسية وان معالجة مشكلة الابنية المدرسية تحظى باهتمام كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث تم تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لإنهاء حالة الدوام المزدوج الذي تُعاني منه اغلب المحافظات نتيجة الازمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية".وشدد الوزير خلال اللقاء، على "اهمية ملف الابنية وخلق بيئة تعليمية جيدة خاصة بعد انطلاق الاتفاقية العراقية - الصينية والشروع في بناء 1000 مدرسة وفق تصاميم معمارية معاصرة"، مشيرا الى "اهمية مواصلة التعاون المثمر لمواجهة كافة التحديات الصعبة في الملف التربوي من اجل تحقيق النتائج الايجابية المهمة في هذا الاطار".

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