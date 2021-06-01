كركوك الاعلامية تصدر مجلة جديدة

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن مؤسسة كركوك الاعلامية التابعة لمكتب الاعلام المركزي في الاتحاد الوطني الكوردستاني العدد ( 1 ) من (مجلة TV) باللغتين الكوردية والعربية، التي يديرها شوان داودي المشرف علی المؤسسة.

نشرت في هذا العدد مواضيع مختلفة منها حوار مع الدكتور مجيد حمه امين عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يقول (مام جلال زعيم تاريخي وليس زعيم مرحلة) ومقالة للكاتب ستران عبدالله بعنوان ( ويدخل الغريب من تلك المسامات ) ومقالة للكاتبة هودا خالد بعنوان ( دور النساء بعد مؤتمر التجديد ) .



وموضوع بعنوان ( تجديد ارث وطني لفن التمثيل والاغنية ) كتبه شیرزاد حاج عثمان.

ونشر د.



مصطفی زنكنة موضوعا بعنوان ( في ذكری رحيل محمد موكري ) وهناك موضوع نشر عن شارع الجمهورية في كركوك ايام الزمن الجميل، وكذلك موضوعا عن ذكری رحيل الفنان الكوردي صلاح داوده، بالاضافة الی البرامج التلفزيونية ومواضیع اخری ثقافية وفنية ورياضية وعلمية نشرت علی صدر صفحات هذه المجلة الفتية.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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