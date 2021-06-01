برهم صالح: الاتحاد الوطني تأسس من اجل الحرية والعدالة

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الدكتور برهم أحمد صالح رسالة بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً ان هذه الذكرى هي استذكار لنضال عصيب ومشروع في سبيل تحرير الشعب وانهاء الديكتاتورية.

وقال الدكتور برهم أحمد صالح في رسالته: ان مناسبة تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني هي استذكار للمفاخر السابقة ومشروع النهوض ورفض الظلم والاضطهاد الذي بدأ بهمة وقيادة فقيد الامة الرئيس مام جلال والاخ نوشيروان مصطفى ورفاقهم في زمن مظلم مليئ بالظلم والاضطهاد تجاه شعبنا وهذ المشروع اثبت وبدماء آلاف الشهداء والبيشمركة الابطال بان حقوق وحريات وحياة المواطنين لاتسلب الى الابد.

واضاف: ونحن نحيي هذه الذكرى تمر المنطقة والعراق واقليم كوردستان بازمات وصراعات صعبة، لذا من الضروري ان نتفهم مخاطر المرحلة الراهنة بمسؤولية وان نستعد معاً لكي نقوم بالتنسيق مع القوى والاطراف الاخرى بحماية المكتسبات والاستعداد لاي احتمال غير مرغوب فيه.

واوضح: يجب على الاتحاد الوطني الكوردستاني وبالاعتماد على المفاخر والثروة النضالية الكبيرة ودماء الشهداء وجهود البيشمركة والمناضلين ان يكون في طليعة مسيرة الاصلاح والوقوف في وجه الفساد والمفسدين، يكون مساعدا وله مشروعه الجدي لكي تكون اموال الشعب للشعب والتعامل مع ثروات البلد بكل عدالة لان الاتحاد الوطني كقوة متجددة ديمقراطية تأسس من اجل الحرية والعدالة، لذا يجب علينا اليوم واكثر من اي وقت مضى ان نعمل على معالجة المشاكل والاستمرار بمسيرة النضال الرصينة بعيدا عن الخلافات والصراعات الجانبية.

PUKmedia خاص

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