السلطات القضائية تلقي القبض على مسؤولين 2 لهذا الاسباب

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، حكمين قضائيين بحق مسؤولين محليين في محافظة بابل، للإضرار الجسيم بأموال الدولة وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 حزيران 2021)، ان "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكما بحبس مستشار المحافظ السابق استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وذلك على خلفية مساعدته محافظ بابل السابق على تمشية البريد الخاص بالمحافظة، بالرغم من صدور أمر قبض وتحر بحقه من قبل جنايات بابل"، لافتة إلى أنه "تم ايداعه في الحبس".

وفي قضية جزائية أخرى، اوضحت الدائرة، ان "المحكمة ذاتها أصدرت حكما حضوريا بحبس عضو مجلس محافظة سابق في المحافظة، المكلف بإدارة مديرية ماء بابل استنادا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات وذلك على خلفية تنظيم كتاب صادر عن مديرية ماء بابل باطلاق مبلغ الحجوبات الخاصة بمشاريع مجمعات الماء المنفذة من قبل شركة مقاولات أهلية، مؤكدة ايداعه في الحبس".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحق محافظ بابل السابق، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته.

N.A

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