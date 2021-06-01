العمل النيابية تكشف عن خيارين لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، عن وجود خيارين لتنفيذ مشروع القطار المعلق في بغداد.

وقال عضو اللجنة، جاسم البخاتي، في تصريح له، اليوم (1 حزيران 2021) إن "نواب محافظة بغداد اعترضوا عند التصويت على الموازنة، لعدم وجود تخصيصات مالية للقطار المعلق، وهددوا بعدم تمريرها إلا في حال تخصيصات مالية".

وأضاف أن "اللجنة المالية وعدت بإضافة مبلغ، وإن كان زهيدا لإطلاق هذا المشروع، ولكن تفاجأنا بعدم وجود المبلغ في الموازنة"، مشيرا الى أن "هناك رأيا بأن تكون الشركة المصممة وشركة كورية أخرى مشتركتين في عملية استثمار هذا المشروع ولمدة 14 سنة، وهو قيد الدراسة".

ولفت إلى أن "هناك رأيا آخر وهو أن ينفذ المشروع من قبل الدائرة القطاعية في وزارة النقل"، مضيفا ان "الأمور المالية هي المعطل لتنفيذ المشروع في بغداد".

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