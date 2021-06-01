أذربيجان تحتفل بمرور ١٠٣ عام على تأسيسها

2021/06/01 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نصير ممدوف - القائم باعمال سفارة

اذربيجان في العراق

تقع جمهورية أذربيجان جنوب منطقة

القوقاز وتبلغ مساحتها حوالي 86.6 ألف كم

مربع، وعدد سكانها يتجاوز العشرة

ملايين.



واللغة الرسمية فيها هي اللغة

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