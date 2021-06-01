تضارب تصريحات بشأن حادثة مصرع الطبيب يوسف سنان .. آخر تعليق من الكندي

2021/06/01 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مستشفى الكندي، الثلاثاء، مقتل الطبيب "يوسف سنان" اثناء عمله الرسمي داخل المستشفى.

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وقال المعاون الاداري لمستشفى الكندي حيدر حمدان، في تصريح صحفي تابعه "ناس" (1 حزيران 2021)، إن "الحادث جنائي وحصل داخل منزل المجني عليه، وليس كما اشيع في منصات التواصل وبعض وسائل الاعلام على ان الجريمة حدثت داخل مستشفى الكندي".

وأكد أن "المستشفى تنعم بحراسة كاملة ولا يوجد أي خروقات".

ونعى المركز العام لنقابة اطباء العراق، اليوم الثلاثاء، الطبيب يوسف سنان أحد كوادر وزارة الصحة الذي توفي إثر اعتداء ’وحشي’.

وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "وصلنا خبر وفاة الزميل المرحوم د يوسف سنان الطبيب المقيم في مستشفى الكندي على إثر طعنات حادة في الرقبة"، مضيفا أنه "بالوقت الذي ننعى الزميل ونعزي أنفسنا وعائلته و عموم الأسرة الطبية بفقدانه، نؤكد أن القضية لم تحدث في المستشفى و إنما في منزل المرحوم و في غرفته الشخصية و أن الامر اكتشف من قبل ذويه".

وتابع البيان، "وحاولت الجهات الطبية التخصصية انقاذه و بحضور عدد من زملائه الاطباء الا أن جهود الجميع باءت بالفشل ليفارق الحياة تاركا الفاجعة خلفه و الذهول يعم الجميع".

واشار البيان الى انه تم "تكليف الزملاء في فرع بغداد والمجلس العام باستبيان الملابسات و المشاركة في التحقيق"، مؤكدا "الحاجة التامة لمراجعة معاناة الشباب في المجتمع العراقي مع المراجعة الجادة لتأمين البيئة الآمنة لعملهم وتأمين متطلبات الصحة النفسية لما يخدم الاستقرار المجتمعي و تأمين أبسط حقوق الرفاهية".

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