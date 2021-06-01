برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآسيا سيل يوحدان جهودهما لدعم تشغيل الشباب ورواد الأعمال في العراق

2021/06/01 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقعت آسياسيل اليوم مذكرة تفاهم على مدى سنتين مع برنامج الأمم المتحدةالإنمائي في العراق، التزاماً منها بتعزيز فرص عمل الشباب ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق.

من خلال هذه المذكرة يلتزم الطرفان، آسياسيل، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالعمل معاً على عدة مبادرات، تختص في دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة امام التحديات المحلية المستمرة إلى جانب برامج مختبرات التسريع الانمائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق؛ كذلك مبادرة دعم منصة إلكترونية مصممة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين المتوفرين؛ايضاً العمل على تعزيز فرص العمل طويلة الأمد والمستدامة للشباب.

كماسيتم تغطية الجهود التي يقودها الشباب العراقي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين مع التركيز بشكل خاص على منصة التوعية عن كورنا في العراق.

وفي هذه المناسبة صرحت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "من خلال شغفهم وإبداعهم وابتكارهم وروح المبادرة فيهم، الشباب العراقي اليوم هم عوامل التغيير ولديهم القدرة على بناءعراق مرن وشامل للجميع - لا سيما بعد مرور العراق بأزمات متعددة، بما فيذلك الحرب ضد داعش، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعارالنفط، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

نحن اليوم فخورون بالشراكة مع آسياسيل لرعاية المواهب الشابة، نعمل أيضا على تأمين مستقبلا لشباب العراقي من خلال توفير التدريبات اللازمة والدعم على المدى الطويل في مجالات التوظيف."

كما أكد السيد عامر الصناع، المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل للإتصالات: "إن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إضافة قيمة لبرامجنا المستمرة، وستثمر جلياً اثارها الايجابية في دعم الشباب العراقي.



لا تنتهي التحديات العديدة التي يواجهها رواد الأعمال مع التأسيس الناجح لشركاتهم حول منتج ما أو خدمة معينة في العراق.



فبيئة الأعمال صعبة في العراق ما بعد جائحة كورونا، لا سيما التكنولوجية منها،لكنها جعلت الانتقال من عالم النظريات إلى تحقيق المبيعات الحقيقية عملية واقعية بالنسبة للشركات الناشئة خصوصاً تلك التي بدأت قبل اذار ٢٠٢٠، زد على ذلك تحول الأولويات والأسواق ومصادر التمويل بعدها بسبب جائحة كوفيد-١٩.





وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه بناء على توصية رصينة عن دراسة جديدة في انعاش الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كوفيد -١٩ لتوسيع تغطية سبل الضمان الاجتماعي للفئات المستضعفة في المجتمع، وزيادة تدعيم كافةالشركاء الفاعلين في العراق، كأسياسيل، لتمويل برامج التنمية المستدامة في البلد، وتشجيع تخصيص المزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.

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