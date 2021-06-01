2021/06/01 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن شمول شريحة المتقاعدين بالمادة “13” من قانون التقاعد الموحد.وذكر المجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “بخصوص ما تداولته وسائل الاعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القضاء بشأن المادة “13” من قانون التقاعد الموحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من القضاء بشأن المادة “13” من قانون التقاعد الموحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من القضاء بشأن المادة “13” من قانون التقاعد الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).