اصابة ضابط بـ'آلة جارحة' في بغداد

2021/06/01 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن شخصا اقدم على ضرب ضابط برتبة عميد بواسطة آلة جارحة في منطقة الرأس في بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ضابطا برتبة عميد منسوب للداخلية أصيب بجروح واغماء نتيجة ضربة بآلة جارحة من قبل شخص في منطقة عرب جبور التابعة للدورة جنوبي العاصمة بغداد".وأضاف المصدر، أن " الحادثة وقعت نتيجة مشاكل عائلية".

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