منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينطلق غدا

2021/06/01 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنطلق غدا الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، ويعد أول حدث اقتصادي واسع النطاق بعد إجراءات التباعد التي اتخذت لمكافحة جائحة كورونا.

ويحمل منتدى هذا العام شعار "معا مرة أخرى.



اقتصاد الواقع الجديد"، في إشارة إلى المرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي أصابت العالم العام الماضي ووجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 حزيران الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى التي ستعقد يوم الجمعة المقبل (4 حزيران 2021)، كذلك سيشارك في جلسة حوار.

ومنتدى هذا العام مهم للعالم العربي، حيث تشارك دولة قطر فيه بصفة ضيف، وبوفد رفيع المستوى. وتنظم دولة قطر في جناح XXIV بالمنتدى منصة أعمال فريدة "قاعة الدوحة"، ومن المتوقع توقيع خلال المنتدى 60 اتفاقية بين قطاعي الأعمال الروسي والقطري.

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