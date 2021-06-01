2021/06/01 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن مباشرته بدفع منحة البنك المركزي المخصصة لعوائل الشهداء وجرحى مستشفى ابن الخطيب.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وبتوجيه من المدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بدفع منحة البنك المركزي المخصصة لعوائل الشهداء وجرحى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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