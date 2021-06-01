صورة الخليجي المقلوبة - محمد المحفوظ

2021/06/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_المحفوظ إنّ الصورة المترسخة في ذهنية الأكثرية من الاخوة العرب للانسان الخليجيّ هو ذاك الانسان “البالغ الثراء والجهل” ولسنا بحاجة الى كبير عناء لادراك الصورة بحذافيرها فيمكن لمسها بوضوح لمن تشاء ظروفه التواجد في احدى البلدان العربية.السؤال لماذا هذا الربط التعسفي بين الانسان الخليجيّ وبين الثراء النفطي كما لو كان لعنة لا يراد الفكاك منها؟ “.



انّه من لوثه النفط وهو من خلعت عليه الصحراء ثوبها الغ ......





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