الامبريالية والتطور اللامتكافىء - هيفاء أحمد الجندي

2021/06/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيفاء_أحمد_الجندي الامبريالية والتطور اللامتكافىء لينين وروزا لوكسمبورغ كإنموذجين ...لقد عالج ماركس نمو رأسمالية عالمية خلقت توزيعاً دولياً غير متكافىء ما بين العالمين الصناعي والمستعمر، وعزا هذا التفاوت في النمو إلى التجارة الخارجية التي نهبت ثروات المستعمرات، (الذهب والفضة) ناهيك عن الجزية التي فرضت عليها وشكلت بذلك أحد أهم مصادر التراكم الرأسما ......





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