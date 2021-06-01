"يرفضون التعاون ويحجبون المعلومات".. اتهامات حقوقية بمنع الحوثيين التطعيم ضد كورونا

2021/06/01 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، المتمردين الحوثيين في اليمن بمنع التطعيم في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 في مناطق سيطرتهم، رغم ارتفاع عدد الإصابات في البلد الذي تنهشه الحرب.

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