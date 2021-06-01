2021/06/01 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين متهمين بتجهيز المواد الغذائية والوقود لعناصر داعش فيما يسمى قاطع بيجي في صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لداعش، وبيّنت أن الأول عمل مجهزا وناقل مواد غذائية لمفارز داعش المتواجدة في قضاء بيجي، فيما عمل الثاني بمفارز الإسناد عام ألفين وأربعة عشر ومن ثم بالسيطرات وديوان الزكاة وتم تنصيبه مسؤول تجهيز المشتقات النفطية للعصابات لقاطع الشرقاط.

وتابعت الخلية في بيانها أنه تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن ان وكالة الاستخبارات ألقت القبض على مجهزي المواد الغذائية والوقود لعناصر داعش في بيجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن ان وكالة الاستخبارات ألقت القبض على مجهزي المواد الغذائية والوقود لعناصر داعش في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).