الدليمي يوجه بتحويل المحاضرين خريجي المعاهد الإسلامية في ذي قار الى وظائف إدارية

2021/06/01 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية صدور توجيه من وزيرها علي حميد الدليمي، بتحويل المحاضرين خريجي المعاهد الاسلامية في ذي قار الى وظائف ادارية.

بيان للوزارة أكد ان التوجيه جاء خلال استقبال الوزير محافظ ذي قار احمد الخفاجي، في لقاء تم فيه بحث الملف التربوي في المحافظة ومجريات العملية التربوية ومن بينها ملف المحاضرين المجانيين، واهمية الاسراع بإكمال عقودهم، فضلاً على مناقشة ملف المحاضرين من خريجي المعاهد الإسلامية، حيث أوعز الدليمي، بتحويلهم من محاضرين الى وظائف ادارية تثميناُ لجهودهم خلال الفترة الماضية.

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