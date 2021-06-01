الكشف عن الجهات المعارضة لاستجواب وزير المالية اليوم

2021/06/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجحت النائبة في البرلمان، ندى شاكر جودت، عدم استجواب وزير المالية تحت قبة البرلمان المقرر اجراؤه اليوم الثلاثاء.

وقالت جودت في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "من المحتمل ان جلسة اليوم لن تشهد استجواب وزير المالية ولذلك لوجود جهات تعارض عملية الاستجواب".

وأضافت، أن "لكل وزير او مسؤول في الدولة جهات سياسية تسانده وتصنع له حصانة من المساءلة وتطبيق العدالة في حال تمت مخالفة القانون من قبل ذلك المسؤول".

وتابعت جودت أن "استجواب وزير المالية تعتبر ضرورة ملحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة" مشيرة إلى أن "محاسبة المسؤولين المقصرين ستؤدي بالضرورة إلى لتحسن اوضاع في كافة المجالات".

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس النواب وموجهة إلى وزير المالية، فقد حددت رئاسة المجلس يوم الإثنين الموافق 31 أيار، موعداً لاستجواب وزير المالية علي علاوي، وبعد مطالبة اللجنة المالية، ولجنة النزاهة، في الجلسة السابقة تم تأجيل الاستجواب إلى الثلاثاء 1 حزيران.

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