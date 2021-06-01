صالح يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء ويدعو لعلاقات متوازنة

2021/06/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من، الجمهورية التركية علي رضا كوناي، والفيلبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان اعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، ان، الرئيس صالح، استقبل السفراء كلاً على حدة، وأوضح، أن "العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان".

وأضاف حسب البيان، أن "تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف، والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، وأن البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".

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