2021/06/01 | 13:44 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاك تركي جديد للأراضي العراقية يهدد المناطق الطبيعية، فبعد خطر جفاف نهر الفرات بسبب السياسة التركية في تحويل مجرى النهر وإقامة سدود عليه، ها هي تركيا تقوم بقطع أشجار الغابات في مناطق بادينان في إقليم كردستان العراق.

فقد استنكر وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاشي، ووزيرة الزراعة في إقليم كردستان بيكرد طالباني، في بيان مشترك، تلك الأعمال التي وصفها بـ"غير المسؤولة والعدائية وغير الحضارية".

مادة اعلانية

كما أوضح أن مجموعة من الشركات التركية وبمساعدة من القوات التركية، قامت بقطع أشجار الغابات الطبيعية في مناطق بادينان في الإقليم، ونقل تلك الأشجار المقطوعة إلى داخل تركيا والتجارة بها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم الثلاثاء.

أعمال غير حضارية

ووصف البيان المشترك تلك الأعمال بغير الحضارية، والعدائية التي تؤذي البيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان.

كذلك دعا الحكومة التركية إلى وقف تلك الأعمال، مناشداً منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول والمنظمات الدولية، "بالتعاون لإيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولة واللاإنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة تامة".

تركيا تطلق عملية عسكرية في العراق ضد حزب العمال الكردستاني

قصف مستمر

يأتي ذلك فيما تواصل تركيا عمليات القصف الجوي والمدفعي للمناطق الحدودية بين إقليم كردستان وتركيا على الرغم من التنديدات الرسمية التي صدرت سابقا من قبل بغداد.

حيث قصف الطيران التركي صباح يوم الأحد جبل كورة جار في حدود ناحية شيلادزي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، وفق وسائل إعلام كردية.

يذكر أنه منذ بدء العمليات التركية الأخيرة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني قبل أشهر، أخليت خمس قرى في المنطقة هي (كيستة، جلكي المسيحية، أدنة، ديشيش، وسررو) من سكانها بسبب خوف أهاليها على حياتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وأربيل: انتهاكات تركيا عدائية وغير مسؤولة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وأربيل: انتهاكات تركيا عدائية وغير مسؤولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).