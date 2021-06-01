وزير الدفاع العراقي يستقبل رئيس أركان الجيش الأردني

2021/06/01 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الأردني اللواء يوسف حنيطي في العاصمة بغداد....

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