قيادي بالحشد الشعبي يحذر من مخطط امريكا بنقل الارهابيين من مخيم الهول للعراق

2021/06/01 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، عباس الزيدي، اليوم الثلاثاء، ان مخطط اعادة ارهابيي مخيم الهول من سوريا الى العراق يهدف الى زعزعة استقرار الب...

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