نيجيرفان بارزاني: للاتحاد الوطني دور كبير في العلمية السياسية

2021/06/01 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واعرب رئيس اقليم كوردستان عن تهانيه الحارة الى الرئيسين المشتركين وعن طريقهما للمجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني والمكتب السياسي وجميع كوادر وجماهير الاتحاد الوطني متمنيا لهما دوام التقدم.

واكد رئيس اقليم كوردستان، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كقوة سياسية رئيسية في كوردستان له دوره الملحوظ في تاريخ النضال التحرري وفي سبيل تحقيق مكاسب شعب كوردستان، واليوم هو احد الاطراف ذات الموقع القوي والرئيسي في العملية السياسية باقليم كوردستان والعراق.

وشدد على اهمية دور ومسؤولية الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع الاطراف والمكونات في سبيل الوئام ووحدة الصف والعمل المشترك من اجل حماية المكاسب الراهنة والمستقبلية لشعب كوردستان، كما وجه التحية في هذه الذكرى الى روح فقيد الامة الرئيس مام جلال الذي سيبقى خالدا في قلوب الجميع.

من جانبهما اعرب الرئيسان المشتركان عن شكرهما وشكر الاتحاد الوطني لرئيس اقليم كوردستان على هذا الاتصال الهاتفي واكدا ضرورة تعزيز الوئام وحدة الصف والعمل معاً من اجل حماية حقوق ومكاسب شعب كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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