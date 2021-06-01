2021/06/01 | 13:45 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل حالتي وفاة بمرض الفطر الأسود في محافظة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/01 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالتي وفاة بمرض الفطر الأسود في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالتي وفاة بمرض الفطر الأسود في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).