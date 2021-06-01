النزاهة تكشف عن هدرٍ للمال العامِّ في عقد تشغيل وتأهيل أحد أرصفة ميناء أم قصر الجنوبي

2021/06/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الثلاثاء، عن حالات هدرٍ للمال

العامِّ في عقد تشغيل وتأهيل أحد أرصفة

ميناء أم قصر الجنوبي التابع إلى وزارة

الصناعة والمعادن.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها

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