بالصور.. وزارة الاعمار تواصل اعمال مشروع جسر الحلة الشمالي

2021/06/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن

مواصلة تنفيذ اعمال مشروع انشاء الممر

الثاني لجسر الحلة الشمالي (جسر بته) في

محافظة بابل.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة، في بيان

مقتضب

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