وزارة الاعمار تواصل تنفيذ مشروع طريق الممر الثاني

2021/06/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، عن مواصلة تنفيذ

اعمال مشروع طريق الممر الثاني (كربلاء

المقدسة - الرزازة) عن طريق شركة اشور

العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور

التابعتين للوزارة ، بنسبة ان

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