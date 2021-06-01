حريق في منزل ’تجاوز’ ببغداد.. وفرق الإطفاء تتدخل قبل وقوع الكارثة (صور)

2021/06/01 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، حريقاً، اندلع في دار سكنية تجاوز، في منطقة البلديات ببغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إنه "تمكنت مفارزنا من إخماد حادث حريق اندلع في دار سكن بدور التجاوز قرب مخازن الأسمنت في منطقة البلديات، وذلك بهمة عالية وبوقت قياسي قصير".

وأضاف، "حيث تم إخماد النيران المندلعة ومنع توسعها وانتشارها إلى مخازن الأسمنت القريبة من موقع الحادث وبدون اي أضرار بشرية".

وتابع، أن "سبب الحادث، هو احتراق نفايات بالقرب من الدار".

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