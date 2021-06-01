الأمن النيابية: قرار حاسم بشأن عائلات مخيم الهول

2021/06/01 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أيوب الربيعي، الثلاثاء، أن مخيم الهول سيكون على جدول أول اجتماع قادم.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستعقد اجتماعا موسعا في الايام المقبلة لبحث ملفات متعددة في الشان الامني في مقدمتها قرار نقل عائلات من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة غرب الموصل في الايام الماضية".

وأضاف الربيعي أن "الملف مهم جدا كونه يتعلق بالمشهد الامني العام خاصة وان تلك العوائل مرتبطة بقيادات داعشية ارتكبت مجازر بحق الاف من العراقيين لذا سيكون التعامل معها خطرا جدا"، موضحاً أن "اللجنة ستناقش الامر بشكل مكثف للوقوف على تداعياته واشكالياته".واشار الربيعي الى ان "اللجنة ستصدر قرارا حيال وجود عوائل مخيم الهول في العراق من خلال بيان"، مؤكدا أن "الامر متابع من قبل اللجنة منذ فترة ليست بالقليلة".

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