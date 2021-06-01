مدرب نفط البصرة: نطمح لتجاوز الكرخ في كأس العراق

2021/06/01 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أوضح مدرب حراس مرمى نفط البصرة أكرم صبيح أن الجهاز الفني يطمح لتحقيق انجاز غير مسبوق للنادي في بلوغ نصف نهائي كأس العراق.وقال صبيح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن مواجهة الكرخ يوم الخميس المقبل في ربع نهائي كأس العراق تعد فرصة لفريقنا لتحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق في بلوغ نصف النهائي ومن ثم التخطيط للوصول إلى ابعد نقطة في البطولة.وبين أن فريق الكرخ فريق صعب جدا في ملعبه فريق يقوده جهاز فني محنك بقيادة المدرب ثائر احمد ومجموعة شبابية تتمتع بحيوية عالية واندفاع كبير وبالتالي المهمة لم تكن سهلة على الفريقين.وأشار إلى أن فريقنا لأول مرة سيلعب بصفوف مكتملة هذا الموسم ونأمل لاستثمار اكتمال خطوط اللعب دون غيابات لتكون هناك فرصة للمدرب عماد عودة للمناورة بالبدلاء اثناء المباراة.يشار إلى أن نفط البصرة تجاوز فريق القاسم بثمن النهائي بهدف دون رد ليتأهل إلى ربع النهائي./انتهى

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