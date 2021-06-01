2021/06/01 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استعاد فريق الشرطة خدمات المهاجمين المحترف الفنزويلي ريفاس واللاعب مروان حسين قبل المواجهة المرتقبة مع الميناء في ربع نهائي كأس العراق المقررة يوم الجمعة المقبل.وقال المدير الإداري للفريق هاشم رضا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن اللاعب الفنزويلي ريفاس عاد إلى العاصمة بغداد بعد إجازة تضمنت رحلة علاج ايضا بعد الإصابة التي تعرض لها اثناء سير مباريات الدوري وبالتالي منح إجازة ليخضع للعلاج في بلده وكذلك لزيارة عائلته.وبين أن اللاعب مروان حسين هو الأخر عاد للفريق بعد أن اثبتت الفحوصات شفائه التام من فيروس كورونا الذي غيبه بالفترة الماضية وبالتالي التحق اللاعب بتدريبات الفريق.وأشار إلى أن اللاعبين قد يعانيان من عدم اكتمال الجاهزية البدنية لغيابهما عن التدريبات في الفترة الماضية، مع أن المدرب سيكون في حرج لغياب تسعة لاعبين بعد التحاقهم بالمنتخب الوطني الذي سيغادر إلى البحرين لخوض منافسات التصفيات المزدوجة.يشار إلى أن فريق الشرطة بلغ ربع نهائي الكأس بعد فوز عصيب على أمانة بغداد بركلات الترجيح./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يستعيد ريفاس ومروان قبل مواجهة الميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يستعيد ريفاس ومروان قبل مواجهة الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).