2021/06/01 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون، برقية تهنئة الى قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني، فيما يأتي نص البرقية:

الاستاذ بافل طالباني المحترم

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نبارك لكم مرور 46 عاماً على تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي مثل هذه المناسبة تبرز صورة لاتغيب للرئيس الراحل مام جلال طالباني شاخصة على سيرة عطرة من التفاني والعطاء لبناء الدولة الحديثة وشاهدة على مسيرة نضال مشرف للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واذا نقف اجلالاً للتضحيات الجسيمة والمواقف الشجاعة التي سطرها مناضلو الحزب في مقارعتهم للطغيان.



ونعتز بالتاريخ النضالي المشترك الذي تقاسمنا فيه المعاناة والذي اسس لروابط اخوية متينة لازالت تجمعنا مع الاخوة في قيادة الحزب ونتطلع الى تعزيزها انطلاقا من ايماننا بان الاتحاد الوطني ركيزة من ركائز استقرار البلاد وأحد القوى الوطنية البارزة التي تشترك معنا في الحرص على احتواء التحديات والسعي لمعالجة التراكمات من اجل بناء وطن ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة.

تقبلوا اسمى اعتباري

عمار الحكيم

رئيس تحالف عراقيون

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: الاتحاد الوطني أحد ركائز استقرار البلاد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: الاتحاد الوطني أحد ركائز استقرار البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).