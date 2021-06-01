أربعون نائبا في برلمان الإقليم يطالبون بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الخرق التركي الأخير

2021/06/01 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا أعضاء في برلمان الإقليم رئاسة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة قيام القوات التركية بقطع أشجار الغابات في المناطق الحدودية داخل أراضي الإقليم.

وذكرت عضو برلمان الإقليم سلمى فاتح ان أربعين نائبا من مختلف الكتل قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة لمناقشة التطور الأخير على الحدود وقيام الجيش التركي بقطع الأشجار ونقلها الى داخل الأراضي التركية، والاضرار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن العمليات العسكرية التركية المتواصلة، فضلا على توغل القوات التركية الى عمق يصل لأربعين كيلومترا في أراضي الإقليم.

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