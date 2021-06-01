مصرف الرشيد يباشر صرف منح البنك المركزي المخصصة لعوائل ضحايا وجرحى مستشفى ابن الخطيب

2021/06/01 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، بدفع منحة البنك المركزي العراقي التي خصصها لعوائل ضحايا وجرحى مستشفى ابن الخطيب.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم تخصيص فرع “ارخيته” في منطقة الكرادة لدفع المنح لمستحقيها، مؤكدا ان العمل جار ٍ بإشراف مدير قسم الرقابة وبحضور لجنة مشرفة من مجلس الوزراء.

وأضاف البيان ان المصرف سيستمر في دفع هذه المنح لغاية الساعة السادسة مساءا خلال اليوم والأيام المقبلة، داعيا ذوي الشهداء والجرحى من الدرجة الأولى إلى مراجعة الفرع المذكور أعلاه لتسلم المنح الخاصة بهم.

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