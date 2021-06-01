التضخم بمنطقة اليورو يتخطى هدف المركزي الأوروبي في أيار

2021/06/01 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على تحد يواجهه صناع السياسات الذين قد يتقبلون ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لكن ربما يواجهون رد فعل سلبيا من المستهلكين الغاضبين.

وتسارع التضخم في الدول 19 التي تتعامل باليورو إلى 2% في مايو أيار من 1.6% في أبريل نيسان، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة صوب أسرع معدل له منذ أواخر 2018 وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم "أقل قليلا فحسب من 2%".

لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي ذروة التضخم، إذ يمكن أن يقترب من 2.5% في أواخر العام لأن التعافي من الركود المزدوج الناجم عن الجائحة والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية يزيدان من ضغوط الأسعار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 0.9% من 0.8%.

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