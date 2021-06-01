العدل: الإفراج عن 279 نزيلاً خلال شهر أيار الماضي

2021/06/01 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 279 نزيلاً خلال شهر أيار الماضي.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل أطلقت سراح 279 نزيلاً […]

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