2021/06/01 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفساد والورقة البيضاء على طاولة مباحثات الكاظمي ورئيس مجموعة البنك الدولي المركز الخبري الوطني.

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