2021/06/01 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق وجبة ثانية من رواتب المعين المتفرغ المتراكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق وجبة ثانية من رواتب المعين المتفرغ المتراكمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق وجبة ثانية من رواتب المعين المتفرغ المتراكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).