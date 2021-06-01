2021/06/01 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل تعلن الإفراج عن (279) نزيلاً خلال الشهر الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن (279) نزيلاً خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن (279) نزيلاً خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).