العدل تعلن الإفراج عن (٢٧٩) نزيلاً خلال شهر أيار لعام ٢٠٢١

2021/06/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطلاق سراح (٢٧٩) نزيلاً خلال شهر أيار الماضي لعام ٢٠٢١.وذكرت وزارة العدل في بيان " إن دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".وأضاف البيان" إن ملاكات الدائرة من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل"./انتهى ح

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