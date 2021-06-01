2021/06/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي على مضافة لداعش في حوض وادي ثلاب شمال شرق ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، أن “قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي قامت بتدمير المضافة لمنع استغلالها من فلول داعش في المستقبل”.وشرعت قوة من قيادة عمليات ديالى متمثلة بالألوية الأول و20، و23، و24، و، 110 والصنوف الساندة من الحشد، صباح اليوم الثلاثاء، بعمليات تفتيش وتطهير في مناطق جبال نفط خانة شرق ديالى./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة لداعش في حوض وادي ثلاث شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة لداعش في حوض وادي ثلاث شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).