2021/06/01 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:42

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