رئيس الجمهورية: العراق يدعم إقامة علاقات متوازنة لتخفيف التوترات

2021/06/01 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 1 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من، الجمهورية التركية علي رضا كوناي، والفيلبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان اعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس.

وأكّد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان.

وأضاف سيادته، أن تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف، والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

وعبّر السيد الرئيس عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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