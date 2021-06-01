الاتحاد الوطني الكوردستاني يتلقى سيل من برقيات التهاني

2021/06/01 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عدد من الاحزاب والشخصيات السياسية العراقية والكوردستانية برقيات تهنئة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيسه.

وقالت الاحزاب والشخصيات خلال برقيات التهنئة: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كان له الدور الابرز في رص الصفوف وتعزيز العلاقات والعمل المشترك بما يصب في المصلحة العملية السياسية.

وادناه اسماء الاحزاب والشخصيات السياسية العراقية والكوردستانية التي ارسلت برقيات تهنئة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني:

1-الحركة الديمقراطية الآشورية.

2-سامي أحمد شبك/ امين عام جمعية الليبرايين التركمان.

3-رياض صابر كهية/ رئيس حزب توركمن ايلي.

4-الحزب الوطني الآشوري.

5-حزب القرار التركماني.

6-هوشنك درويش/ عضو المجلس الرئاسي /ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الاقليم_السليمانية.

7-الحزب الوطني الآشوري.

8-حزب أبناء النهرين.

PUKmedia خاص

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