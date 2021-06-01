تأثيل الخراب وضرورة التغيير - المنصور جعفر

2021/06/01 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يحاول هذا المقال تأثيل وتمحيص طبيعة الأزمة المتفاقمة في غالبية الدول الرأسمالية التنظيم في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وما فيها من خراب أو تخريب، وبيان المقدمة الموضوعية الترياق ضد سمومها وحل التناقضات المتنوعة للأزمة الرأسمالية فيها.



بشكل مباشر يقاوم هذا التأثيل أسلوب التفكير الجزئي الخطي وتصوراته القليلة النقاط التي تظن بعوارة يمنية وتضليل إعلامي ان كل تغيير هادئي هو تغيير مفيد، و ......





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