2021/06/01 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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