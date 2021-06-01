العمل تطلق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة للمشمولين براتب المعين المتفرغ

2021/06/01 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي إطلاق الوجبة الثانية من الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨) للمشمولين براتب المعين المتفرغ اليوم الثلاثاء.

وذكر رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبداللطيف محمد في بيان ان “توزيع مبالغ المتراكم/ الوجبة الثانية جاء نتيجة للجهود التي قام بها وزير العمل لمناقلة تلك المبالغ الى حساب الهيئة”، لافتا الى ان “الهيئة قامت بإرسال ملفات المشمولين الى الادارة العامة لمصرفَي الرافدين والرشيد مع المبالغ المالية وسيتم صرفها مساء اليوم الثلاثاء”.

واشار التميمي الى أن “المستفيدين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن المتراكم بسبب تغير المعين أو وفاة المعاق أو أي سبب آخر عليهم مراجعة مقر الهيئة في بغداد واقسامها في المحافظات وتقديم طلب مع صورة من القرار الطبي لصرف المتراكم ابتداءً من ١٥٦٢٠٢١ ولمدة شهر قابلة للتجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا”، مبيناً انه “سيتم صرف رواتب المشمولين الجدد الذين لديهم قرار طبي لعام ٢٠٢٠ شهريا وفق إعلان سيتم نشره لاحقا”.

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