"المدعون لم يقدموا أدلة".. إسبانيا ترفض طلبا لاحتجاز زعيم البوليساريو

2021/06/01 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، طلب الإدعاء باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.

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